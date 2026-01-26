Théophanie à Vaux-sur-Mer : première grande fête pour la nouvelle paroisse Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer

La paroisse Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) a célébré les 23 et 24 janvier 2026 les vêpres et la divine liturgie de la Théophanie selon le rite de saint Basile le Grand. Une célébration marquée par une ferveur particulière, quelques semaines seulement après l’élévation de cette jeune communauté au rang de paroisse par le métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises de tradition russe en Europe occidentale.

Le père Matthieu Leszczynski, recteur de la paroisse et directeur de l’école d’iconographie Saint-André-Roublev à Paris, présidait la célébration. Il était assisté de l’hypodiacre Richard Di Paola, marguillier, et du diacre Sergueï Malko, de la paroisse de la Résurrection de Nantes. Ce dernier exerce depuis son ordination un ministère itinérant dans la région. Le chœur, placé sous la direction d’Egor Soloviev (rue Daru), réunissait notamment Olga et Sarah, dont les voix ont particulièrement touché l’assemblée.

Cette fête s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le père Sermonfils Auguste, curé catholique de Royan, actuellement à l’étranger, avait délégué un représentant de sa paroisse, accompagné de plusieurs fidèles. Deux membres de la communauté protestante locale, Étienne Lys et Jacqueline Barrau, participaient également à l’office.

Des paroissiens de Saintes, Rochefort, La Rochelle et des environs avaient fait le déplacement pour l’occasion. La célébration s’est prolongée par des agapes fraternelles, organisées par la matouchka Maroussia et Richard Di Paola.

Les horaires des prochains offices sont disponibles sur le site orthodoxie-royan.fr.