Théophanie à Vaux-sur-Mer : première grande fête pour la nouvelle paroisse Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer

Catégories À la Une Actualités France par
Théophanie à Vaux-sur-Mer : première grande fête pour la nouvelle paroisse Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer

La paroisse Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) a célébré les 23 et 24 janvier 2026 les vêpres et la divine liturgie de la Théophanie selon le rite de saint Basile le Grand. Une célébration marquée par une ferveur particulière, quelques semaines seulement après l’élévation de cette jeune communauté au rang de paroisse par le métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises de tradition russe en Europe occidentale.

Le père Matthieu Leszczynski, recteur de la paroisse et directeur de l’école d’iconographie Saint-André-Roublev à Paris, présidait la célébration. Il était assisté de l’hypodiacre Richard Di Paola, marguillier, et du diacre Sergueï Malko, de la paroisse de la Résurrection de Nantes. Ce dernier exerce depuis son ordination un ministère itinérant dans la région. Le chœur, placé sous la direction d’Egor Soloviev (rue Daru), réunissait notamment Olga et Sarah, dont les voix ont particulièrement touché l’assemblée.

Cette fête s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le père Sermonfils Auguste, curé catholique de Royan, actuellement à l’étranger, avait délégué un représentant de sa paroisse, accompagné de plusieurs fidèles. Deux membres de la communauté protestante locale, Étienne Lys et Jacqueline Barrau, participaient également à l’office.

Des paroissiens de Saintes, Rochefort, La Rochelle et des environs avaient fait le déplacement pour l’occasion. La célébration s’est prolongée par des agapes fraternelles, organisées par la matouchka Maroussia et Richard Di Paola.

Les horaires des prochains offices sont disponibles sur le site orthodoxie-royan.fr.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Relations et échanges entre l’Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 25 janvier, était consacrée aux relations et échanges ...

Théophanie à Vaux-sur-Mer : première grande fête pour la nouvelle paroisse Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer

La paroisse Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) a célébré les 23 et 24 janvier 2026 les vêpres et la divine liturgie ...

Partie 2 : Entretien de Noël du métropolite Irénée de Bačka au magazine serbe Pečat

(voir première partie ici) – Les observateurs en Russie sont aujourd’hui catégoriques dans leur conclusion: « La victoire de la ...

13 janvier (ancien calendrier) / 26 janvier (nouveau)

Après-fête de la Théophanie Saints Hermile et Stratonique, martyrs à Belgrade (vers 315) ; saint Hilaire, évêque de Poitiers (368); ...

26 janvier

Saint Xénophon, son épouse, sainte Marie, et leurs fils Arcade et Jean (VIème s.) ; saint Sévérien, évêque de Mende ...

Bertrand Vergely : « L’invisible » – lundi 26 janvier 2026

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’invisible » aura lieu le lundi 26 janvier à 18 h 30 dans les locaux de ...

« L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) : « Centenaire du monastère de Chevetogne : regards croisés, catholiques et orthodoxes ! »

Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de janvier, Carol Saba a reçu Marie-Anne Vannier, ...

12 janvier (ancien calendrier) / 25 janvier (nouveau)

Dimanche après la Théophanie, de Zachée   Sainte martyre Tatienne et ses compagnons, martyrs à Rome (226–235) ; saint Merce, ...

25 janvier

33ème dimanche après la Pentecôte, de Zachée Saint Grégoire le Théologien, archevêque de Constantinople (389) ; sainte Félicité et ses ...

Métropolite Job de Pisidie : « Pro Oriente bâtit des ponts entre Orient et Occident depuis soixante ans »

Le prix Klaus-Hemmerle est décerné tous les deux ans depuis 2004 par le mouvement des Focolari pour honorer des personnalités ...

Appel des évêques orthodoxes aux sénateurs sur la fin de vie – Vœux de l’Assemblée des évêques

« A l’occasion de l’examen au Sénat du texte du projet de loi sur la fin de vie adopté fin mai ...

Mgr Euthyme de Loukhovitsy : « En Égypte, il faut tout recommencer à zéro »

Mgr Euthyme de Loukhovitsy est vicaire de l’exarchat patriarcal d’Afrique et dirige le doyenné d’Égypte du diocèse d’Afrique du Nord, ...

11 janvier (ancien calendrier) / 24 janvier (nouveau)

Samedi après la Théophanie Après-fête de la Théophanie. Saint Théodose le Grand, le Cénobiarque (529) ; saint Michel de Klops ...

24 janvier

Sainte Xénia de Rome (Vème s.) ; saint Babylas d’Antioche et ses disciples saints Timothée et Agapios, martyrs en Sicile ...

23 janvier

Jour de jeûne Saints Clément, évêque d’Ancyre et Agathange, martyrs (312) ; saint Mausime le Syrien, prêtre (IVème s.) ; ...

10 janvier (ancien calendrier)/23 janvier (nouveau)

Après-fête de la Théophanie Jour de jeûne Saint Grégoire de de Nysse (395) ; sainte Floride, vierge, martyre à Dijon ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.