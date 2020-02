Ci-dessous : la vidéo de la conférence donnée le 9 février dans la cathédrale des Saints-Archanges à Paris sur le thème « Tous sous tensions ? Les maladies cardiovasculaires entre dépistage et prévention » dans le cadre du cycle « Médecine, science et foi« . Les intervenants sont le Dr Caterina Loghin, médecin spécialiste en cardiologie au centre hospitalier de Chartres, le Dr Simona Zamfirescu, psychiatre au groupe hospitalier Paul Guiraud- Villejuif et le P. Marc-Antoine Costa de Beauregard, recteur de la paroisse Saint-Germain-et-saint-Cloud à Louveciennes. La séance est présentée par Monica Turinici (chercheur doctorant à Liraes – université Paris-Descartes).