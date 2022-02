Un appel des évêques orthodoxes de France (AEOF) pour la paix en Ukraine

Communiqué de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France

Évènements tragiques en Ukraine – Appel des évêques orthodoxes de France pour la paix

Les évènements tragiques qui se déroulent en ces moments-mêmes sur le sol ukrainien sont déplorables et nous attristent au plus profond de nous-mêmes. Les peuples russes et ukrainiens sont des peuples frères. Ils sont liés par une seule foi et par une très ancienne histoire commune qui, nous l’espérons vivement, doivent les aider à surmonter à dépasser les vicissitudes, les tribulations, les divisions et les inquiétudes actuelles. Nous prions pour toutes les victimes innocentes qui sont impactées par cette situation dramatique. Nous appelons toutes les parties concernées par ce conflit et toutes les personnes de bonne volonté à privilégier, aujourd’hui, ici et maintenant, la voie du dialogue et de la concorde afin qu’un chemin de réconciliation puisse être engagé et qu’une paix véritable puisse être instaurée entre les frères et les voisins.

Paris le 24 février 2022

Source : AEOF . Photographie : réunion de l’AEOF du 14 décembre dernier.