Réunion de l’AEOF du 14 décembre 2021

L’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) a repris aujourd’hui ses travaux et ses réunions périodiques sous la présidence de Son Éminence le métropolite Dimitrios, nouveau président de l’AEOF, après son intronisation en septembre dernier en tant que nouveau métropolite grec-orthodoxe de France du Patriarcat oecuménique, succédant au métropolite Emmanuel.

Après l’accueil fraternel introductif de Mgr Dimitrios, les évêques présents ont pu échanger sur la nécessité du travail commun des orthodoxes de France effectué depuis de nombreuses années au sein de l’Assemblée et de la nécessité de le poursuivre aujourd’hui, dans la paix et l’unité. Évêques, clercs et laïcs des différents diocèses composant l’Église orthodoxe en France sont tous appelés, sans exception, à coopérer pour le bon témoignage de l’orthodoxie dans notre pays.

Les évêques présents prient ensemble pour l’unité orthodoxe et soulignent la nécessité d’œuvrer sans cesse pour son affermissement. Plusieurs sujets de nature notamment pastorale, et d’intérêt commun pour la représentation de l’orthodoxie en France et son témoignage ont été discutés.

Les évêques n’ont pas manqué de souligner la nécessité de cultiver la vigilance spirituelle, citoyenne et sanitaire surtout pendant la période trouble qui est la nôtre, marquée par les difficultés et les distances qu’imposent la pandémie et les besoins de préserver les vies humaines

