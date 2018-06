Un roi africain s'est récemment rendu au Mont-Athos afin d’être baptisé dans la sainte Eglise orthodoxe. Il s’agit du chef tribal Tchiffi Zae Jean-Gervais des chefferies Krou en Côte d'Ivoire.

Le sacrement a été célébré par le hiéromoine Denis du monastère de Koutloumousiou. Il a reçu lors de son baptême le nom chrétien de David.

Le roi Tchiffi Zie Jean-Gervais est par ailleurs le secrétaire général permanent du Forum des rois, princes, cheikhs et chefs traditionnels d'Afrique, qui a été créé en août 2008 à Benghazi, en Libye, et dont le siège se trouve à Syrte, en Libye.

Il est également premier chancelier des royaumes unis d'Afrique, une « plate-forme apolitique de sensibilisation en faveur du développement social qui travaille en appui de toutes les présidences et des gouvernements nationaux, des institutions et des peuples dans le but de soutenir les programmes nationaux de développement ».

Source

This post is also available in: English (Anglais)