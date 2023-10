À l’occasion du centenaire de la création de l’ACER (Action chrétienne des étudiants russes), un colloque est organisé sur la Colline Saint-Serge à Paris, les samedi 28, dimanche 29 octobre et mercredi 1er novembre. Il évoquera l’histoire du mouvement et l’actualité de son héritage. Pour plus d’informations, voir le site dédié et le programme.