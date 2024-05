Grand entretien avec Laurence Varaut sur sainte Marie de Paris (1891-1945)

À l’occasion de la sortie de son nouveau livre, « Prier 15 jours avec Marie Skobtsov. Sainte orthodoxe, Juste parmi les nations » (éd. Nouvelle Cité), Christophe Levalois s’est entretenu pour Orthodoxie.com avec son auteure, Laurence Varaut. Mère Marie Skobtsov (1891-1945) fut l’une des grandes figures de l’émigration russe durant l’entre-deux-guerres à Paris. Son destin exceptionnel est évoqué dans cet entretien : poétesse, révolutionnaire, première femme maire d’une ville en Russie, exilée avec sa famille, moniale, déployant une intense activité caritative, missionnaire, intellectuelle et artistique, devenant résistante durant la Seconde Guerre mondiale, sauvant des juifs, déportée au camp de concentration de Ravensbrück où sa présence active et priante redonna de l’espoir à beaucoup de ses codétenues et où elle fut gazée le jour du Vendredi saint de l’année 1945, peu avant la libération du camp.

