Un concert en l’honneur du cinquième anniversaire de la consécration de la cathédrale Sainte-Trinité à Paris

Le soir du 10 décembre dernier, un concert a été organisé à la cathédrale de la Sainte-Trinité à Paris (Patraircat de Moscou) pour marquer le cinquième anniversaire de la consécration de l’église (quai Branly).

Le métropolite Antoine de Chersonèse et d’Europe occidentale, exarque patriarcal d’Europe occidentale, a assisté à l’événement et a adressé un discours de bienvenue aux personnes réunies dans l’église.

Puis Léonide Kadyshev, directeur du Centre orthodoxe spirituel et culturel russe, a lu le discours de bienvenue de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en France, Alexeï Meshkov.

Des représentants de la mairie de Paris, des diplomates russes, des membres de l’administration diocésaine de Chersonèse, des représentants éminents de la communauté russe émigrée, des personnalités publiques et des journalistes ont assisté au concert.

La célébration du cinquième anniversaire de la consécration de la cathédrale de Paris a également vu la participation de professeurs d’écoles orthodoxes, de professeurs du centre d’éducation relevant du Centre orthodoxe spirituel et culturel russe, de membres du clergé et de laïcs du diocèse de Chersonèse et d’invités de la cathédrale de la Trinité.

Un programme de concert a été présenté par le grand chœur de la cathédrale de la Sainte-Trinité, dirigé par Marina Politova, à l’occasion du cinquième anniversaire de la consécration de la cathédrale et de l’approche de la fête de Noël. Au cours du concert, des hymnes liturgiques, des hymnes spirituels et des chants glorifiant la naissance de l’enfant Jésus de Bethléem ont été chantés dans différentes langues du monde.

Les derniers numéros du programme du concert ont été chantés par le chœur du clergé avec le chœur d’enfants de l’école du dimanche de la cathédrale de la Trinité (chef de chœur – Irina Fanina).

Le 4 décembre 2016, en la fête de la Présentation de la Sainte Vierge Marie, Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a consacré la cathédrale de la Sainte-Trinité à Paris. La cathédrale fait partie du complexe de bâtiments du Centre orthodoxe spirituel et culturel russe, construit sur les rives de la Seine.

