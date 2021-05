Un fait peu connu : en 1944, pour fêter Pâques, des prisonniers de guerre serbes en Alsace ont installé une chapelle dédiée à saint Sava sur le lieu de leur détention

Entre le 22 mars et le 11 avril 1944, des prisonniers de guerre yougoslaves accomplissaient une merveille. Ils ont réussi à transformer une pièce du Fort Foch, situé à Niederhausbergen, aujourd’hui centre de primatologie, en véritable église orthodoxe. À l’occasion des travaux d’agrandissement des locaux en 1989, l’attention a été portée dans la chapelle orthodoxe Saint-Sava, sur un ensemble de peintures à caractère essentiellement religieux qui évoque les monastères médiévaux de Serbie. Les circonstances de la création de ce cycle peint sont assez particulières, puisqu’il a été réalisé par des prisonniers yougoslaves (des officiers serbes en majorité) lors de la dernière Guerre mondiale. Les textes d’accompagnement, en caractères cyrilliques, permettent de dater la chapelle avec précision, entre le 22 mars et le 11 avril 1944 ; elle a été inaugurée le 13 avril 1944 en présence d’une chorale de prisonniers dirigée par le professeur Peter Bingulac, l’un des fondateurs de l’Académie de musique de Belgrade ; un colonel allemand et un général yougoslave venus d’un camp voisin assistaient également à la cérémonie. On peut visionner ici un reportage sur ces fresques.

Sources : Wikipédia ; ministère de la Culture (photographie).