Des films réalisés sur les Météores et le Mont Athos en 1917 et 1918 sont disponibles sur Internet. Il s’agit de quatre séquences : la première concerne le monastère du Grand Météore en Thessalie, où l’on voit que l’on se hissait dans un filet pour arriver au monastère. Les trois autres séquences concernent le Mont Athos : des vues de monastères athonites, dont la chapelle Saint-Dimitri à Stavronikita, l’arsana et le monastère de Simonos Petras, l’arsana et le monastère de la Grande Laure, le monastère de Chilandar (1918), les processions pascales (1917) à Vatopédi et Karyès et (1918) à Iviron, avec l’icône de la «Portaïtissa» et à Karyès avec l’icône «Axion estin».