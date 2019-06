Un nouveau parcours de formation de l’Institut Saint-Serge : « Les fondamentaux de l’orthodoxie »

Destiné à ceux et à celles qui ont des connaissances éparses sur l’Église orthodoxe et qui souhaitent organiser ou approfondir ou tout simplement intéressés par le monde de l’orthodoxie, L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge propose un parcours « Les fondamentaux de l’orthodoxie ». Ce nouveau cursus ouvert à tous, se propose de faire découvrir l’Église orthodoxe et d’aider à mieux structurer les connaissances en ce domaine.

Il se construira autour de 24 séances d’une heure qui auront lieu du 26 septembre 2019 au 28 mai 2020 – le programme à consulter en pièce jointe ! Plusieurs intervenants (enseignants et personnes engagées sur le terrain) se relayeront pour vous présenter l’héritage vivant de l’orthodoxie, ses différentes pratiques et les défis contemporains qu’elle est appelée à relever.

Les cours auront lieu une fois par semaine, les jeudis soirs, de 19h30 à 20h30 à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Ceux qui ne pourront pas y être présents, ils auront la possibilité de visionner en différé, sur le site internet de l’Institut, chaque conférence. Un certificat sera délivré en fin d’année aux étudiants assidus qui auront suivi et validé l’ensemble du cursus.

Si vous avez des questions ou besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de l’Institut qui reste à votre écoute :

📨 83, boulevard Arago, 75014 Paris

📱 01.42.01.96.10

💻 ito@saint-serge.net