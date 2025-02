Un nouvel évêque vicaire ordonné pour l’archevêché de Chișinău de la métropole roumaine en Moldavie

Le patriarche de Roumanie, le métropolite de Bessarabie et d’autres hiérarques roumains ont célébré dimanche l’ordination du nouvel évêque vicaire de l’archevêché de Chișinău de l’Église orthodoxe roumaine en Moldavie, l’évêque Nectarie de Bogdania.La cérémonie s’est déroulée à la cathédrale patriarcale pendant la Divine Liturgie.À la fin de l’office, l’Acte patriarcal de confirmation a été présenté et lu par l’évêque Varlaam de Ploiești, évêque vicaire patriarcal et secrétaire du Saint-Synode.Le

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.