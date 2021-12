Un site Internet pour le centenaire de l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale

Fondé en 1921 par le saint patriarche Tikhon et confiée au métropolite Euloge, l’Archevêché célèbre cette année son centenaire. A cette occasion et en ces temps d’épidémie de Covid19, un site d’exposition virtuelle qui retrace les événements marquants de ces cent dernières années a été mis en ligne . Il présente notamment les contributions de l’Archevêché au patrimoine ecclésial et culturel. Y sont évoqués l’histoire centenaire de cette entité ecclésiale, celle de ses paroisses et autres institutions, ainsi que les grandes figures de l’Archevêché qui marquèrent l’histoire de l’Eglise au 20e siècle. En partenariat avec l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), le site est illustré de nombreux documents photographiques, ainsi que d’un grand choix d’extraits de films d’archives.

Pour accéder au site, cliquez ICI !