Un stage de chants en français aura lieu à Limours et à Louveciennes les 8 et 9 février

À la demande et avec la bénédiction du métropolite Joseph (Métropole roumaine), un stage de chants en français aura lieu le samedi 8 février et le dimanche 9 février à Limours et à Louveciennes. Ce stage s’adresse aux chantres confirmés ou en formation, aux lecteurs, aux chefs de chœur et au clergé majeur. Il sera conduit par Odile Delangle. Il sera consacré aux huit tons grégoriens et à la partition de Maxime Kovalevsky (photographie ci-dessus) de la divine liturgie selon saint Jean Chrysostome.

Source, informations complémentaires, programme : Sagesse orthodoxe