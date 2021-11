Un volume de la revue Contacts dédié au père Boris Bobrinskoy (1925-2020)

Le volume 275 de Contacts, la Revue française de l’Orthodoxie, est paru avec des textes d’études et de témoignages consacrés à la vie et l’œuvre de ce grand pasteur et théologien orthodoxe qui a enseigné plus de cinquante ans à l’institut Saint-Serge.

Pour voir le sommaire et le liminaire du volume 275 !

Ce volume de 176 pages peut être commandé en format PDF (au prix de 11 €) à l’adresse ou en format broché (au prix de 16 €) depuis cette page.



Derniers volumes thématiques de Contacts récemment parus :

N° 274 : Vers un éthos social de l’Église orthodoxe

N° 273 : Études et témoignages sur saint Sophrony l’Athonite (1896-1993)