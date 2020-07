On peut écouter ci-dessous avec sous-titres en français, une conférence du métropolite Athanase de Limassol sur saint Arsène de Cappadoce et saint Païssios du Mont Athos. La conférence est diffusée sur un fond de photos du village de Farassa de Cappadoce où vécut saint Arsène (+1924) et où naquit saint Païssios du Mont Athos (+1994). […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter