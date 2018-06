Le 7 juin a eu lieu la rencontre d’une délégation de l’Assemblée interparlementaire de l’orthodoxie (I.A.O.) avec le Saint-Synode permanent de l’Église de Grèce. La rencontre s’est produite au siège du Saint-Synode au cours de son assemblée mensuelle régulière, présidée par l’archevêque d’Athènes Jérôme. De son côté, la délégation de l’IAO était présidée par son secrétaire général le Dr Andreas Michallidis et constituée de Sergeï Gavrilov, membre de la Douma et président de la délégation parlementaire russe auprès de l’IAO, des membres de la délégation parlementaire grecque et des conseillers de l’IAO. Le Saint-Synode a été informé sur l’activité de l’IAO depuis les 25 ans de son existence. Des échanges de vues s’en sont suivis, puis l’archevêque d’Athènes Jérôme a annoncé qu’une lettre de félicitations serait rédigée et transmise à l’IAO « du fait que l’Assemblée interparlementaire de l’orthodoxie (IAO) est la seule entité interparlementaire contribuant à la reconnaissance et à la promotion des principes chrétiens dans le domaine de la politique et de la vie parlementaire, là où les lois et décrets sont rédigés, et à la préservation et la transmission des principes de l’identité et de la personnalité culturelles des chrétiens orthodoxes ».

