La délégation officielle du Patriarcat de Constantinople qui s’était rendue à Kiev pour l’intronisation du métropolite Épiphane a rencontré, le 4 février 2019, le président ukrainien Porochenko. Celui-ci a souhaité la bienvenue à ses hôtes et a remercié chaleureusement la délégation du Patriarcat de Constantinople pour avoir participé à cet événement historique tant pour la vie ecclésiastique que pour le peuple ukrainien dans son intégralité. « Je voudrais que vous transmettiez mes chaleureuses salutations et mes remerciements au patriarche œcuménique Bartholomée pour cet événement. Cela a été rendu possible en raison de son grand amour pour l’Ukraine et les Ukrainiens », a déclaré entre autres le président Porochenko. Celui-ci a également mentionné l’octroi du Tomos, qui est devenu possible grâce aux efforts produits par les exarques du Patriarcat de Constantinople durant tout ce temps. De son côté, le métropolite de France Emmanuel a assuré le président ukrainien du soutien constant du patriarche œcuménique Bartholomée à la nouvelle Église. « Sa Toute-Sainteté a avancé dans la question de l’octroi de l’autocéphalie, parce que cela était demandé par le peuple d’Ukraine. Vous êtes le premier citoyen ukrainien à avoir entrepris, je dirais, cette tâche difficile, mais en même temps une grande opportunité » a ajouté, de façon caractéristique, le métropolite de France. Celui-ci a encore mentionné que la délégation comprenait aussi l’higoumène du monastère de Xénophonte, le père Alexis, soulignant « que c’est dans ce monastère qu’avait été exécuté le document historique du Tomos d’autocéphalie ». Le président ukrainien a remercié l’higoumène du monastère de Xénophonte Alexis, et a exprimé l’espoir que dans un proche avenir, il visiterait le Mont Athos et le monastère de Xénophonte.

