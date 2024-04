Le 12 avril 2024, la cathédrale de la Transfiguration d’Odessa a reçu la visite d’une délégation française conduite par l’ambassadeur pour le partenariat oriental et la mer Noire Michaël Roux. C’est ce que rapporte le service de presse de l’éparchie d’Odessa, selon le Département de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne. La délégation a pris connaissance de l’histoire de ce monument et a reçu des réponses à des

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.