L’église Saint-Georges à Moria, sur l’île de Lesbos, a été vandalisée le lundi 2 mars, au moment où 500 migrants en situation irrégulière créaient des incidents et affrontaient les forces de police grecques anti-émeute. On peut voir des photographies de l’église vandalisée sur le site ci-dessous et visionner ici un film vidéo.

Source (dont photographie) : Greek city times