La divine liturgie et le rite de la grande consécration de l’église Saint-Jean-de-Changhaï (photographie ci-dessus) ont été célébrés dimanche 2 juin par le métropolite de Minsk et Zaslav Paul et l’archevêque Michel (Donskoff), de l’Église russe hors-frontières. L’archiprêtre André Lemenochok, confesseur du monastère, l’archiprêtre André Sommer (cathédrale de l’Église russe hors-frontières à New York) et d’autres célébrants invités ont concélébré avec les deux hiérarques. À l’issue de l’office, le métropolite Paul a souhaité une bonne fête au clergé et aux fidèles et a prononcé une homélie. Il a offert au monastère d’un Évangéliaire de la part du patriarche de Moscou pour l’église nouvellement consacrée. Toutes les personnes présentes ont reçu une icône de saint Jean de Changhaï. L’église se trouve sur le territoire du Centre national de santé mentale et permet aux patients du centre d’assister à la divine liturgie et recevoir la sainte communion. Le centre traite annuellement 25000 patients de toute la Biélorussie.

Source (dont photographie) : Orthodox Christianity