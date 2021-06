Une enquête des éditions Apostolia sur la pratique liturgique

Les éditions Apostolia en collaboration avec d’autres éditeurs orthodoxes, pour envisager les publications à venir, souhaiteraient connaître vos préférences et habitudes relatives à votre pratique liturgique et prière personnelle. Nous vous invitons à prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire en ligne relatif à vos pratiques liturgiques et à votre prière personnelle. Ce questionnaire est anonyme. Il est très important pour permettre aux différents éditeurs et traducteurs orthodoxes de saisir les attentes et les besoins des fidèles. Il est en ligne jusqu’au dimanche 4 juillet. La participation de chacun est essentielle.