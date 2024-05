Une interview du père Jivko Panev en Albanie

A l’occasion d’un repérage en Albanie pour France-Télévisions, le père Jivko Panev a été interviewé par le père Grigor Pelushi pour Radio Ngjallja (“Résurrection”) qui émet (sur 88,5 MHz) sur la majeure partie de l’Albanie. La station existe depuis 1998 et émet 24 heures sur 24 depuis 2001. Elle propose un programme large et varié pour la société albanaise, avec principalement une sélection de musique classique, légère et religieuse, ainsi que des émissions. Les émissions sont informatives, comprenant des informations, des chroniques, des reportages, de la méditation, de la prière, de l’histoire spirituelle et socioculturelle à caractère éducatif visant à accroître les valeurs spirituelles ainsi que les expériences et expériences personnelles et sociales.

Au cours de l’entretien, le père Jivko Panev évoque notamment l’Albanie et l’orthodoxie en France. Ci-dessous : la vidéo de l’entretien.