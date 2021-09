L’Institut Saint-Serge inaugurera sa nouvelle année académique 2021-2022 par son université de rentrée programmée les jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021 au 93 rue de Crimée, Paris XIXe, autour du thème : « La religion est-elle une menace pour le vivre-ensemble ? »

Le débat récent autour de la loi « confortant les principes de la République » a fait revenir sur le devant de la scène publique la question de la représentation de la laïcité tout en alimentant la tentation de voir les religions d’abord comme des « problèmes » ou des menaces pour la vie en société. Sans une véritable connaissance de la nature même des religions, celles-ci peuvent être rapidement assimilées à des expressions de violence, voire au terrorisme, ou de séparatisme ̶ refus de la mixité ou port de signes vestimentaires ostentatoires.

Université de rentrée de l’Institut Saint-Serge : « La religion est-elle une menace pour le vivre-ensemble ? »

Il nous revient, dès lors, en dépassant l’ancrage constantinien de l’histoire bimillénaire de l’orthodoxie, de réfléchir sur les spécificités de la laïcité française et sur les représentations concrètes ou imaginées des religions et de leur rôle au sein de la cité. Confrontés à des questions de plus en plus complexes (gestion de la crise du COVID, du réchauffement climatique, des lois bioéthiques, etc.) touchant de près ou de loin aux fondements mêmes de notre société, pouvons-nous cantonner le religieux au seul domaine des convictions privées ? N’est-il pas légitime et même nécessaire d’inclure les religions à la réflexion et aux processus de prises de décisions dans le cadre républicain en termes de législation ? Les rapports actuels entre l’État et les religions ne sont-ils pas source de nombreuses divisions entre ceux qui, pour des motifs divers, font délibérément sécession en s’enfermant dans le communautarisme et ceux qui peinent à trouver leur place dans le débat actuel dont ils se sentent exclus ?

Voilà quelques pistes de réflexion que nous aimerions explorer durant cette université de rentrée de l’Institut Saint-Serge. Le programme est consultable et téléchargeable en cliquant ICI.

Etant donné l’incertitude de la situation sanitaire, cette manifestation se tiendra à la fois en présentiel et en distanciel. L’inscription est obligatoire. Pour s’inscrire veuillez remplir le Bulletin d’inscription en ligne.