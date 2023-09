Université de rentrée : « homme et femme, il les créa » (gn 1, 27) la question du genre en perspective orthodoxe

Les 14 et 15 septembre 2023, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris), en coopération avec des mouvements de jeunesse orthodoxe en France, inaugurera sa nouvelle année académique par son Université de rentrée qui aura pour thème « “Homme et femme, Il les créa” (Gn 1, 27). La question du genre en perspective orthodoxe ».

Le genre est une question complexe, affectant chacun d’entre nous de manière plus ou moins subtile et manifeste. Les études de genre soulignent le fait que le corps humain n’existe pas dans un état purement naturel et ne peut être saisi en dehors du champ social.

Avec l’avènement du postmodernisme, le genre semble être de plus en plus compris comme une construction purement sociale qui normaliserait la flexibilité sexuelle. Les nouvelles médiatiques foisonnent d’exemples de célébrités qui brouillent les codes masculin/féminin, et de militants qui se battent pour la reconnaissance légale de la non-binarité des genres. Les termes sexe, genre et identité de genre sont employés aujourd’hui de façon omniprésente mais souvent dans la plus grande confusion. Les questions anthropologiques soulevées par ces termes sont-elles pertinentes au regard de notre foi chrétienne ? Elles nous imposent en tout cas de renouveler notre réflexion sur l’être humain si nous voulons actualiser la démarche des Pères de l’Église qui, soucieux de faire rayonner l’Évangile, ont toujours dialogué avec leurs contemporains.

Or, dès l’aube du christianisme, saint Paul a écrit : « Il n’y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Gal 3,28). Comment comprendre cette affirmation qui fait écho aux paroles de la Genèse : « Homme et femme, Il les créa » ? Le christianisme chercherait-il à effacer les genres ? Aurait-il l’ambition de contester la fatalité de la condition sexuée ? Ou bien, selon une lecture plus moderne, l’Apôtre aurait-il posé les fondements d’un « universalisme » chrétien en annonçant l’égalité des sexes ?

Cette Université de rentrée s’efforcera de répondre entre autres à ces questions en reprécisant les termes suivant des approches philosophique, psychologique, biblique et théologique. La mise en place d’ateliers permettra d’échanger sur ce que la vision de l’Église orthodoxe peut apporter au présent débat.

Le PROGRAMME de cette édition de l’université de rentrée est disponible en cliquant ICI !

L’inscription est obligatoire pour tous !

Pour connaître les tarifs et les modalités de paiement, cliquez LA !

Vous pouvez vous inscrire à l’Université et payer en remplissant le formulaire disponible sur ce lien !