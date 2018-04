Vème conférence patristique internationale à Moscou sur le thème « Saint Irénée de Lyon dans la tradition théologique de l’Orient et de l’Occident »

Du 19 au 21 avril aura lieu à Moscou, à l’Institut des Hautes études Saints-Cyrille-et-Méthode, la Vème conférence patristique internationale, le thème retenu étant « Saint Irénée de Lyon dans la tradition théologique de l’Orient et de l’Occident ». Des spécialistes et patrologues de Russie, d’Europe et des États-Unis ont été invités à participer à la conférence. Un large cercle de questions sera discuté lors de cette conférence, dont l’héritage littéraire de saint Irénée de Lyon, son environnement historique, son apport à la polémique théologique, son enseignement sur Dieu, le monde et l’homme, les spécificités de son exégèse biblique, ainsi que la réception de ses idées dans la tradition ultérieure de l’Orient et de l’Occident. Les langues officielles de la conférence seront le russe et l’anglais. On peut consulter ici le programme détaillé, en russe et en anglais.

