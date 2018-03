Véronique Lossky, veuve de l'archiprêtre Nicolas Lossky, a été rappelée à Dieu ce samedi 17 mars. Née à Paris en 1931, dans une famille russe de la première émigration, avec un grand-père prêtre orthodoxe. Professeur émérite à l’Université de Paris IV-Sorbonne, littéraire. Formée en russe et slavistique, dans sa famille puis au lycée russe de Paris, à la Sorbonne et à Oxford (Angleterre). Mariée au père Nicolas Lossky, mère de famille, 4 enfants, dont André Lossky, professeur de théologie.

Agrégée de russe, docteur en lettres, spécialisée dans les études sur la poésie russe moderne et l’émigration russe en France, auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles : sur Marina Tsvetaieva, Anna Akhmatova, la poésie russe l’émigration russe en France, la vie orthodoxe dans la diaspora, la place de la femme dans l’église orthodoxe, la famille etc. Organisatrice de colloques universitaires. Participation à des ouvrages collectifs dont un en cours (Dictionnaire biographique de l’émigration russe en France de 1920 à 2000, vol. 1 paru en 2008), traductions diverses romanesques (de l’anglais) ou littéraires (en russe et en français), auteur d’ouvrages publiés en Russie en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, activités littéraires et paroissiales diverses.

Bibliographie de Véronique Lossky :

Marina Tsvéraeva , un Itinéraire Poétique, France 1987 Chants de femme : Akhmatova et Tsvetaeva, Belgique, 1994 Marina Tsvetaeva dans la vie, souvenirs de contemporains, USA, Moscou 2000 Journaux intimes de Mour, le fils de Tsvetaeva, en collaboration, Moscou 2006 Articles (en français) dans Contacts en russe, en anglais, en français, revues littéraires spécialisées, sujets divers.

Véronique Lossky, professeur de littérature russe à Paris IV, est spécialiste des poètes russes, notamment de Marina Tsvetaïeva.

