Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de juin, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau à l’occasion de la parution de son ouvrage « Contes doux amers de ma Mère Russie, Les temps passés » (tome 1, éd. Vibration, 262 pages, 22 euros). « Sous forme de Contes, Pierre Gonneau nous invite à découvrir ou revisiter d’immenses contrées, de la toundra et de la taïga, jusqu’à la steppe, mille ans d’histoire, des temps passés aux temps qui ne passent pas. » Ci-dessous : la vidéo de l’émission.