À l’occasion de la parution du livre « Viens, Esprit de vérité ! », un recueil des homélies du Père Boris pour chaque dimanche et fête de l’année liturgique, nous avons demandé à Sœur Thaddée du monastère Notre-Dame de Toute-Protection à Bussy-en-Othe et à Liudmila Ryabikova de nous parler de cet homme d’Église qu’elles ont connu de son vivant.

Témoignage de Sœur Thaddée :

Témoignage de Liudmila Ryabikova :

Ce livre témoigne de la vocation à la sainteté qui appelle chaque chrétien à vivre une vie pleine de grâce et d’abandon à la divine Providence. Figure majeure du dialogue œcuménique et pionnier de la redécouverte du Saint-Esprit en Occident, Boris Bobrinskoy a marqué de son empreinte la théologie contemporaine, mais aussi la vie spirituelle de nombreux fidèles.

À travers ses homélies, il éclaire les Évangiles, les sacrements, et les défis de la vie chrétienne avec une parole lumineuse et percutante. « Viens, Esprit de vérité ! » est bien plus qu’un simple recueil : c’est un véritable trésor spirituel, une philocalie moderne pour toutes les âmes en quête de sens.

Que vous soyez à la recherche de réconfort, de sagesse ou d’une plus grande profondeur dans votre foi, cet ouvrage saura vous accompagner tout au long de l’année liturgique, enrichissant chaque moment par la parole vivante d’un homme dont la vocation fut d’ouvrir les cœurs à l’Esprit de vérité.

Pour acheter le livre en ligne, cliquez ICI !