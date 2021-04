Life éditions vient de publier « Des miradors à la liberté. Un Français-Russe toujours en résistance » (192 pages, 22 euros) de Nikita Krivochéine, responsable du site Parlons d’orthodoxie.

Présentation de l’éditeur : « Nikita Krivochéine est né à Paris en 1934. Son grand-père fut ministre de l’Agriculture du tsar Nicolas II. Son père, Igor Krivochéine, officier de l’armée blanche du général Wrangel est un héros de la résistance aux bolchéviques qui émigre en France en 1920, résiste au nazisme et est déporté à Buchenwald.



En 1948, Nikita rejoint l’URSS avec ses parents qui pensent retrouver une Russie apaisée. Peu après leur arrivée, son père est arrêté et envoyé dans un camp de travaux forcés où il retrouve Soljenitsyne. Nikita parvient à suivre les cours du prestigieux Institut des langues étrangères de Moscou et travaille comme traducteur. Il est arrêté en 1957, coupable d’avoir envoyé au journal Le Monde une chronique sur l’intervention soviétique en Hongrie, en réaction à un article de Vercors à la gloire du régime et de l’URSS. Il est à son tour envoyé dans les camps après avoir passé de longs mois dans les prisons du KGB.



En 1971, il peut enfin revenir en France grâce à l’intervention personnelle du président Pompidou. Ses parents le rejoignent en 1974. Il effectue alors une carrière d’interprète auprès de différentes organisations internationales.



Des miradors à la liberté constitue un témoignage exceptionnel de l’un des derniers survivants du goulag soviétique, comportant notamment un écrit inédit de Soljénitsyne dont Nikita Krivochéine fut l’interprète et l’ami. C’est aussi un acte d’espérance et une sévère mise en garde contre les tentations totalitaires de notre temps. »

Source. Entretien avec l’auteur.