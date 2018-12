Les éditions Artège viennent de publier un ouvrage composé d’un entretien avec le père russe Dimitri Smirnov. Le livre s’intitule Frères chrétiens, levez-vous ! Un témoignage choc pour réveiller l’Occident (144 pages, 15 euros). Né en 1951, le père Dimitri Smirnov est actuellement président de la commission patriarcale pour la famille, la protection de la maternité et de l’enfance. Figure très populaire en Russie, auteur à succès, il est depuis 1991 recteur de l’église Saint-Mitrofan de Voronej. Présentation de l’éditeur : « Face à une culture libérale qui agit contre Dieu et contre l’homme, Le père Dimitri Smirnov appelle à un réveil des consciences. Riche de la tradition religieuse orthodoxe estimable en bien des points pour les catholiques, il nous aide à repérer les lignes de crête où les chrétiens doivent s’engager avec audace : défense de la vie, de la famille, crise morale et politique, zèle missionnaire, évangélisation par la beauté… Dans un entretien libre et très accessible, il se confie sur son pays, son histoire personnelle sous l’ère soviétique mais aussi sa vision de l’Église catholique et de la liturgie. »

