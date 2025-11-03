Vient de paraître : Jean-Claude Larchet – La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel. Entretiens avec Nicolas Rédine

Catégories À la Une Lire Livres par
Vient de paraître : Jean-Claude Larchet – La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel. Entretiens avec Nicolas Rédine

On trouvera dans cet ouvrage les réponses de J.-C. Larchet à près de quatre-vingts questions posées par un jeune philosophe et théologien russe, qui abordent autant de sujets divers concernant la façon dont les chrétiens doivent réagir face aux évolutions de la société moderne. Ces questions sont regroupées en sept thèmes généraux :

1) La théologie orthodoxe dans ses rapports avec la philosophie et la pensée post-moderne (théologie patristique et théologie post-patristique ; théologie et science ; comment s’est formé et ce que doit être le langage théologique ; la place respective de la théologie et de la philosophie ; la question des preuves de l’existence de Dieu ; la force et les faiblesses du « nouvel athéisme »).

2) L’Église dans ses rapports avec la nation, l’État et la politique (peut-il y avoir une théologie politique ? ; quels doivent être les rapports de l’Église avec l’État ? ; le problème du nationalisme dans les Églises orthodoxes ; l’Église doit-elle prendre des positions politiques ? ; quelle attitude adopter entre loi du talion et pacifisme ? ; l’État peut-il légitimement intervenir dans les affaires religieuses ?).

3) L’Église face aux évolutions de la société moderne (la montée du fondamentalisme ; intégrisme et progressisme ; la déchristianisation ; comment intéresser les enfants au christianisme ; la question des langues liturgiques ; l’invasion des technologies numériques, la dépendance aux nouveaux médias, les risques de l’intelligence artificielle et du transhumanisme, les évolutions sociétales – la promotion de la théorie du genre et de ses applications (notamment la transidentité), les nouvelles modalités de la procréation, le statut de l’homosexualité dans le cadre du christianisme ; la question du féminisme).

4) La religiosité (les substituts à la religion dans le monde contemporain ; les croyances et pratiques « primitives », « infantiles » ou quasi-magiques au sein du christianisme ; le statut des miracles dans le monde actuel ; l’impact des influences occidentales sur l’art et la spiritualité orthodoxes ; le retour de la mentalité vétéro-testamentaire lors de la récente épidémie de Covid).

5) Les relations de l’Orthodoxie avec les autres religions et les autres confessions chrétiennes (la question de la corrélation entre la religion et la mentalité d’un peuple ; les différences entre Orthodoxie et catholicisme dans les domaines de la théologie et de la spiritualité ; la crise actuelle du dialogue interconfessionnel ; la faiblesse de l’activité missionnaire orthodoxe).

6) La culture et l’art (Dieu peut-il être révélé par l’art ? : pourquoi les artistes sont-ils des leaders d’opinion ? ; l’art doit-il être apprécié en fonction des qualités personnelles de l’artiste ? ; quel type de chant et de musique pour la liturgie orthodoxe ? ; que valent les récits chrétiens proposés par le cinéma ? ; la sculpture a-t-elle sa place dans les églises orthodoxes ? et  la peinture religieuse (non iconographique) ? ; l’évolution de l’art occidental est-elle lié à la théologie et à la spiritualité catholiques, et cela s’est-il transmis à l’iconographie orthodoxe qui en a subi les influences ? ; les icônes ont-elles leur place dans des musées  ?

7) La spiritualité (la relation des passions au plaisir et à la souffrance ; la spiritualité orthodoxe est-elle marquée par les catégories de la philosophie grecque antique ? ; les rapports entre spiritualité et esthétique, et l’importance de la beauté pour la spiritualité ; les critiques adressées à la Prière de Jésus et aux Récits d’un pèlerin russe sont-elles justifiées ? ; le caractère nuisible des nouveaux médias pour la vie spirituelle ; l’État peut-il autoriser les blasphèmes ? ; peut-on légitimement parler de ce dont on n’a pas l’expérience ? ; les qualités spirituelles d’une personne sont-elles réductibles à son hérédité biologique, à son éducation, aux expériences de son enfance et à son milieu social ? ; comment faut-il concevoir la résurrection dans un monde où la mort semble dominer ?

Docteur en philosophie et en théologie, Jean-Claude Larchet est un théologien orthodoxe de renommée internationale, auteur de 37 livres traduits en 20 langues.

Docteur en théologie, Nicolas Rédine, a étudié la théologie à l’Université Saint-Tikhon de Moscou, et la philosophie à l’Institut de philosophie de l’Académie russe des sciences de Moscou, où il a soutenu une thèse de doctorat intitulée La philosophie religieuse de Jean-Claude Larchet.

Cet ouvrage de 223 pages, publié par les éditions Apostolia, est disponible sur le site de la Librairie du monastère de la Transfiguration, et dans toutes les librairies (Salvator Diffusion).

La Foi Orthodoxe

À propos de l'auteur

Photo of author

Orthodoxie.com

Lire tous les articles par Orthodoxie.com

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Vient de paraître : Jean-Claude Larchet – La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel. Entretiens avec Nicolas Rédine

On trouvera dans cet ouvrage les réponses de J.-C. Larchet à près de quatre-vingts questions posées par un jeune philosophe ...

3 novembre

Saints martyrs Acepismas, évêque, Joseph, prêtre et Aïthala, diacre (IVème s.) ; Dédicacе de l’église Saint-Georges à Lydda (IVème s.) ...

21 octobre (ancien calendrier)/ 3 novembre (nouveau)

Saint Hilarion le Grand, ascète en Palestine (371) ; saints Dasius, Gaïus et Zotique, martyrs à Nicomédie (303) ; saint ...

(Re)voir le documentaire France 2 « Les saints de Provence » sur YouTube

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...

Bertrand Vergely : « L’univers trinitaire » – lundi 3 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’univers trinitaire » aura lieu lundi 3 novembre à 18 h 30 dans les locaux de ...

Hommage : « Père Michel Evdokimov, un homme aux multiples facettes »

À l’occasion d’un office des défunts célébré à la mémoire du père Michel Evdokimov (1930-2025), dans la paroisse Saints-Pierre-et-Paul qu’il ...

Vidéo : « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO), « La Russie d’hier à aujourd’hui : contes des « temps passés » et des « temps qui ne passent pas » ! »

Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de juin, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau ...

Les hiérarques de l’Église orthodoxe ukrainienne demandent à Zelensky de libérer le métropolite Arsène (Yakovenko)

Prendre sous contrôle personnel l’affaire du métropolite Arsène (Yakovenko) de Sviatogorsk et contribuer à sa libération afin qu’il puisse recevoir ...

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a approuvé l’élection de l’archimandrite Augustin comme évêque vicaire

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, réuni le 30 octobre à Moscou sous la présidence du patriarche Cyrille, a approuvé ...

2 novembre

21ème dimanche après la Pentecôte Saints Akindynos, Pégase, Aphtonius, Elpidiphore et Anempodiste et leurs compagnons, martyrs en Perse (vers 345) ...

20 octobre (ancien calendrier) / 2 novembre (nouveau)

Saint Artème, grand-martyr à Antioche (362)

Bertrand Vergely « L’expérience trinitaire »

La 5e conférence de Bertrand Vergely, a été consacrée à « L’expérience trinitaire ». Vous pouvez (re)voir également en ligne ...

Bande-annonce « Les saints de Provence » – samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h 30 sur France 2

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...

1er novembre

Saints anargyres et thaumaturges Côme et Damien et leur mère sainte Théodote (IIIème s.) ; saint Bénigne de Dijon, apôtre ...

19 octobre(ancien calendrier) / 1er novembre(nouveau)

Saint Jean de Cronstadt (1908)

Le synode biélorusse appelle à la prière et au jeûne en solidarité avec l’Église orthodoxe ukrainienne

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe biélorusse a publié le 28 octobre une déclaration exprimant sa profonde préoccupation face à la ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.