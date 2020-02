Vient de paraître : « Le retour glorieux du Dieu-homme. Les fins dernières et toutes choses nouvelles » du p. Michel Quenot

« Le retour glorieux du Dieu-homme. Les fins dernières et toutes choses nouvelles » du père Michel Quenot, 151 illustrations en couleur. Éditions Orthdruk, 2020, 352 pages. 34€.

Brûlant d’actualité, ce sujet intemporel et souvent escamoté questionne sur le sens de la vie et de la destinée humaine. Qu’advient-il après la mort : néant ou vie nouvelle ? Enfer et Paradis : des réalités ou des inventions ? La fin des temps, la résurrection des morts, le Jugement dernier, le retour fulgurant et glorieux du Dieu-homme, la création nouvelle, autant de thèmes abordés avec clarté, douceur et ouverture d’esprit.

Dense et bien documenté, ancré dans les Écritures et la tradition patristique en dialogue avec la modernité, cet essai polyvalent dissipe des confusions et offre une vision cohérente de la foi chrétienne.

Forte de 151 illustrations majoritairement empruntées à la tradition byzantine, l’iconographie chevauche les pays et les siècles, écho visuel de la parole qu’elle prolonge et complète face à l’indicible.

Un ouvrage de référence et nourricier !

Diffusion tous pays : Monastère de la Transfiguration

En Suisse : Diffusion Albert le Grand