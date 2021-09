Vient de paraître: le tome 3 (septembre à décembre) du «Prologue d’Ochrid» de saint Nicolas Vélimirovitch

« Le Prologue d’Ochrid », tome 3 (septembre à décembre), traduit du serbe par Lioubomir Mihailovitch et Zorica Terzic, collection « Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle » dirigée par Jean-Claude Larchet, coédition Éditions des Syrtes (Genève) et éditions Métokhia (Diocèse serbe, Paris)

Le Prologue d’Ochrid est l’une des œuvres majeures et les plus connues de l’évêque serbe Nicolas Vélimirovitch (1880-1966), canonisé en 2003 sous le nom de Saint Nicolas de Jitcha et d’Ochrid et surnommé « le Chrysostome serbe » en raison de l’excellence de son talent littéraire.

C’est une œuvre à la fois classique et originale. Divisée en autant de chapitres que de jours de l’année, elle comporte pour chacun : 1) une courte Vie des principaux saints du jour (c’est donc un Synaxaire abrégé) ; 2) un poème spirituel consacré à l’un de ces saints ; 3) une brève réflexion ; 4) un thème de contemplation ; 5) une courte homélie.

Cet ensemble riche et varié en fait un manuel de vie spirituelle au quotidien, que la brièveté des chapitres rend utilisable même par des personnes disposant de peu de temps, et qui peut aussi rendre de grands services dans le cadre de la catéchèse et de la formation spirituelle.

La qualité stylistique des poèmes, des méditations et des homélies place également cet ouvrage dans la catégorie des grands livres de littérature religieuse qui nourrissent l’intelligence et réjouissent le cœur.

Saint Justin (Popović) écrivait à son sujet : « C’est le manuel le plus nécessaire – un saint manuel, un saint Euchologe… Dans chaque malheur, ouvre ce saint manuel, et tu trouveras ce qui t’est nécessaire. Il n’y a pas de tourment qui te visite et pour lequel ce saint Euchologe ne te donne la force de le maîtriser par le Christ Dieu. Il n’y a pas de passion qui puisse dominer ton âme et pour laquelle tu n’y trouves de remède qui ait fait ses preuves et qui soit sûr. Il n’y a pas de péché qui puisse te trouver et faire pénétrer la mort dans ton âme, et pour lequel tu ne trouves pas dans le saint Prologue d’Ohrid comment t’en sauver. »

Faisant suite aux tomes 1 et 2 parus dans la même collection respectivement en 2009 et 2017, ce troisième et dernier tome, très attendu, regroupe les mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

Le livre peut être commandé sur le site des éditions des Syrtes.