Vient de paraitre : « Les paraboles de l’ami des hommes » du père Michel Quenot

Voici présenté avec clarté, profondeur, harmonie entre le texte explicatif et les images, des paroles de vie.

Cette mosaïque unique en son genre jette une lumière vive sur l’auteur de ces paraboles et sur son message d’une richesse inégalée, parce que paroles de Dieu.

Il en ressort un portrait spirituel de Celui qui a revêtu notre humanité pour nous faire partager sa divinité.

Les 45 miniatures originales d’un haut niveau, tant artistique que spirituel, fruit d’une longue mise en œuvre, contribuent à faire de cet ouvrage un précieux compagnon de route.

Michel Quenot est l’auteur d’une bonne trentaine d’ouvrages sur des sujets variés, généralement en lien avec l’art et la théologie de l’icône. Il est le lauréat de « Prince Ostrogski award 2019 ».

Restauratrice d’art mural en Roumanie, Elena Murariu compte à son actif de nombreuses œuvres ancrées dans la tradition byzantine et empreintes d’une vitalité créatrice remarquable.

Extrait de l’introduction

Les paraboles se rient de l’espace et du temps. Par leur langage imagé, elles s’adressent aux fibres profondes de l’être. Les images s’insinuent en effet dans le cœur qu’elles transforment peu à peu, pour le meilleur ou pour le pire. Récits imagés, les paraboles se fixent ainsi plus aisément dans la mémoire, et la moindre circonstance contribue souvent à les réactiver.

Dans les Évangiles, recueil de son enseignement, Jésus pratique un franc-parler, source de l’hostilité féroce des dignitaires de la Synagogue qui l’ont effrontément accusé de possession, planifiant du même coup sa suppression physique.

Jésus recourt aussi parfois à un langage voilé, obscur même pour les Apôtres qui lui demandent en privé des explications. Il prend à témoin les lys des champs, les oiseaux du ciel et les graines enfouies en terre. Sa pratique de la parabole s’inscrit dans la tradition juive, ancrée dans cette forme d’expression largement répandue, bien avant sa venue. Il associe ainsi la sagesse et la vision des fins dernières, sagesse et vision propres à cette tradition, donnant à saisir la réalité spirituelle à partir d’exemples empruntés à la vie quotidienne. En pédagogue avisé, il recourt à la parabole d’une façon inégalée dans la transmission de son message à ses disciples et à ses contestataires.

Adaptables à toutes les époques, il suffit d’ajouter à ces paraboles les paramètres d’aujourd’hui pour qu’elles produisent l’impact souhaité. Jeunes et vieux s’y reconnaissent, riches et pauvres en font leur profit. Au-delà de toute limitation, leur enseignement s’adresse indistinctement à chaque personne. Les Évangiles en rassemblent une bonne quarantaine qui se réfèrent invariablement au Royaume de Dieu.

