Brânduşa Vrânceanu, Une lettre à notre Seigneur Jésus Christ, aux Cieux – Épisode de l’enfance de saint Nectaire d’Égine, monastère Saint-Silouane, 2017, 40 pages, 6 €.

En vente dans les librairies : La Procure (3 rue de Mézières, 75006 Paris); Les Éditeurs réunis (11 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris).

Le monastère Saint-Silouane vient de faire paraître un livret pour les enfants et adolescents de Brânduşa Vrânceanu. Il s’agit de la traduction française du texte original roumain publié aux éditions Nepsis.

Le livre nous transporte dans les années de jeunesse de saint Nectaire d’Égine, exilé loin de sa famille à Constantinople, pour y travailler. Laissé sans ressources par un patron sans pitié et profiteur, dans sa foi innocente d’enfant, il écrit alors au Christ pour lui demander son aide…

Les illustrations superbes et vivantes d’Ovidiu Gliga, iconographe de formation, accompagnent avec bonheur et poésie, ce récit attachant de l’enfance du grand saint Nectaire d’Égine.

