« L’archevêque Basile Krivochéine (1900-1985) est un ecclésiastique russe qui joua un rôle dans l’histoire contemporaine du patriarcat de Moscou, mais fut surtout l’un des pionniers du renouveau patristique contemporain de la théologie orthodoxe. Fils d’un ministre du tsar Nicolas II, engagé dans les armées blanches pour combattre les bolcheviks après 1917, il émigra en Europe occidentale et étudia à Paris avant de passer vingt-deux ans en tant que moine au Mont-Athos, puis de devenir prêtre en Grande-Bretagne et enfin évêque en France puis en Belgique. Patrologue renommé, spécialiste de la pensée mystique byzantine, Mgr Basile contribua notamment à la redécouverte de deux figures essentielles de la théologie orthodoxe : saint Grégoire Palamas et saint Syméon le Nouveau Théologien. Le présent ouvrage constitue la première étude complète, en français, de la vie, de l’œuvre et de la pensée de ce théologien orthodoxe majeur de notre temps.

Diplômé de l’Université catholique de Louvain (Belgique) et de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris), Serge Model fut secrétaire de l’archevêché de l’Église russe en Belgique, que dirigea en son temps Mgr Basile Krivochéine. Aux Éditions du Cerf, il a publié les ouvrages suivants de l’archevêque Basile : Dieu, l’homme, l’Église. Lecture des Pères (coll. « Patrimoines. Orthodoxie », 2010) et Mémoire des deux mondes. De la révolution à l’Église captive (coll. « L’Histoire à vif », 2010). »

248 pages, 22 euros. Collection « Cerf Patrimoines ». Dimensions : 152 x 229. Source.