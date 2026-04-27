Vient de paraître : « Théophanô, sainte  impératrice byzantine : sa vie et son culte dans la Constantinople du IXᵉ siècle »

Le livre

Rares sont les femmes que l’Église byzantine a reconnues et vénérées comme saintes. L’impératrice Théophanô (née en 867 et morte en 895 ou 896) fait partie de ces femmes illustres. L’Église grecque orthodoxe célèbre encore sa mémoire chaque année, le 16 décembre. Épouse de Léon VI, le souverain qui dirigea l’Empire byzantin de 886 à 912 au cours d’un règne mouvementé, Théophanô est un personnage fascinant à plusieurs égards. Recevant, le jour, ambassadeurs et courtisans dans le palais de Constantinople, elle s’astreignait, la nuit, à une vie de solitude, de mortification et de prière. Théophanô mena ainsi une vie de sainteté dans le secret de sa chambre, qui lui gagna l’admiration des chrétiens et chrétiennes de Byzance.

Ce livre présente, pour la première fois la traduction dans une langue moderne, de cinq textes grecs retraçant la vie de sainte Theophanô, à la lecture desquels le lecteur découvrira le portrait touchant d’une impératrice brisée par la mort précoce de son unique fille et par l’infidélité de son mari impérial, mais constamment tournée vers Dieu dans l’adoration, se consacrant sans cesse à la méditation des Écritures et pratiquant la charité. Ces cinq textes sont précédés d’une introduction historique et culturelle où sont notamment évoqués le rayonnement de la sainteté aristocratique au ixe siècle à Byzance, les affaires conjugales de Léon VI qui ébranlèrent l’Église et l’Empire, ainsi que l’essor du culte des reliques de sainte Théophanô à Constantinople.

L’auteur

Auteur de nombreux articles et ouvrages, Damien Labadie est chargé de recherche au CNRS (laboratoire CIHAM (UMR 5648) : Histoire, Archéologie, Littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux). Docteur en histoire des religions de l’École pratique des hautes études, il s’est spécialisé dans les langues et littératures des chrétiens d’Orient, en particulier dans le domaine de l’hagiographie. Polyglotte, il mène des recherches littéraires et philologiques sur des textes grecs, coptes, éthiopiens, arabes, syriaques, arméniens et géorgiens.

Commander le livre : dans toutes les librairies, et sur le site des Éditions Lis & Parle : www.lisetparle.fr