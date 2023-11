Réexposant à nouveaux frais la conception chrétienne, cette étude rectifie, sur un certain nombre de points, les mésinterprétations dont ont souvent été victimes, de la part des théoricien(ne)s du genre et des féministes radicales, les textes bibliques, les positions des Pères de l’Église, et le mode d’existence chrétien.

Elle montre comment la spiritualité chrétienne propose une transfiguration du genre qui dépasse à la fois les limites de la nature déchue (confondue à tort avec la nature originelle) et les confusions, les déviations et les impasses de la théorie du genre et de ses applications.

Elle rappelle aux féministes radicales que, sur beaucoup de plan, le christianisme a fortement valorisé la femme, la considérant comme fondamentalement égale à l’homme.

Face à la guerre des sexes que des minorités suscitent – mais aussi à de fausses conceptions de la virilité et de la féminité –, elle définit ce que peut et doit être une relation idéale, complémentaire, harmonieuse et épanouissante entre l’homme et la femme, fondée sur le respect et sur l’amour spirituel, lui-même conditionné par la lutte contre les passions (qui sont les vrais facteurs de perturbation des relations entre hommes et femmes).

Elle explique aussi comment le monachisme transfigure le genre à sa manière, et comment la spiritualité chrétienne réalise, spirituellement, une certaine fluidité des genres sans pour autant les nier.

La parole de l’apôtre Paul « en Christ il n’y a ni homme ni femme » est, dans sa compréhension juste, le leitmotiv de ce livre qui, dans la confusion actuelle, apporte de la clarté et ouvre de nouvelles perspectives.

Jean-Claude Larchet, Transfiguer le genre, Éditions des Syrtes, Genève, 2023, 223 pages