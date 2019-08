Le dimanche 22 juillet/4 août 2019, la fête de sainte Marie-Madeleine, myrrhophore et égale aux apôtres Marie-Madeleine, a été célébrée de manière solennelle au saint monastère féminin (de tradition russe) dédié à la sainte à Gethsémani, avec un éclat liturgique particulier. A la fin de la divine liturgie, le patriarche de Jérusalem Théophile III a effectué une visite du saint monastère, accompagné par Mgr Aristarque, archevêque de Constantine, et par l’archidiacre Marc. Il a été accueilli par le métropolite Marc d’Allemagne de l’Église orthodoxe russe hors frontières (EORHF), l’archimandrite Romain, l’higoumène du monastère, mère Elizabeth, et l’higoumène du monastère russe de l’Ascension sur le Mont des Oliviers Mère Véronique.

Sa Béatitude s’est adressé à la communauté monastique dans un message en anglais et a offert à la fin de loffice une croix de bénédiction en ivoire pour la communauté :

« Éminences, révérends pères, chère mère Élizabeth, bien-aimées sœurs de ce monastère, chers pèlerins, sœurs et frères en Christ,

C’est une grande bénédiction pour nous de pouvoir nous joindre à vous dans cette merveilleuse célébration de cette fête toute particulière. Nous nous réunissons aujourd’hui en ce lieu saint à l’occasion de la fête de sainte Marie-Madeleine, la sainte et grande myrrophores et égale aux apôtres, qui fut aussi l’apôtre des apôtres, et nous disons avec l’hymnographe : « sainte Marie Madeleine, tu as couru vers les apôtres, en leur disant, « J’ai vu le Seigneur », et tu as ainsi été le premier annonciateur de la Résurrection. Tu es reconnu par la Sainte Église comme égale aux apôtres, car tu as prié avec eux et voyagé avec eux proclamant à tous la Résurrection du Christ et étant le témoin de ses enseignements.

Le témoignage – le martyre – de sainte Marie-Madeleine reste d’une signification toujours aussi importante de nos jours, et surtout ici, à Jérusalem et en Terre Sainte. Souvenons-nous de son martyre : sainte Marie-Madeleine avait été délivrée par notre Seigneur Jésus-Christ de sept démons, et ainsi, par son expérience du monde invisible et des forces du mal, elle a pu reconnaître le Christ comme le Sauveur. A partir de ce moment, elle resta fidèle au Seigneur, même lors de sa crucifixion et de sa mort, et elle fut aussi le témoin de son ensevelissement. Elle fut le premier témoin de la Résurrection de notre Seigneur, et c’est elle qui apporta la bonne nouvelle aux apôtres. Il nous faut imiter son modèle en affirmant notre propre vocation de disciple du Christ. Car nous aussi, nous vivons dans un monde de forces maléfiques invisibles qui cherchent à détruire la magnifique création ainsi que les enfants de Dieu, et nous prions ardemment Jésus-Christ notre Dieu et Sauveur pour la protection et la libération de tous. Nous aussi, nous vivons dans un monde où le Christ est crucifié chaque jour à nouveau, partout où il y a persécution, conflit, terrorisme, violence ou manque de respect envers la personne humaine qui est créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. Et nous aussi, nous connaissons la puissance de la Lumière Incréée qui brille à partir du Saint Tombeau et qui apporte lumière et vie au monde. Jérusalem et les lieux sacrés de cette Terre Sainte sont le témoignage de cette histoire sainte et le témoignage de la vie des grands saints de la Bible. Et la Mère de toutes les Églises, notre bien-aimé Patriarcat de Jérusalem, est bien présent dans sa mission à travers les âges d’être le témoin oculaire de tout cela, et aussi pour garder l’unité de l’Église orthodoxe. C’est un privilège unique et précieux pour nous à qui la garde des Lieux Saints a été confiée, et c’est une grande bénédiction pour tous ceux qui viennent ici en pèlerinage. Il est donc de notre devoir moral de toujours prier pour l’unité de tous et en particulier de l’Église orthodoxe, et de ne jamais perdre espoir.

N’oublions jamais que le cœur de la vie de l’Église est le kérygme – l’annonce – de l’Anastasis, de la Résurrection du Christ, que nous vivons si intimement dans la sainte Eucharistie. Car l’Eucharistie fait l’Église, et la caractéristique principale de l’Église est la synaxe eucharistique. Comme nous le lisons dans la Lettre aux Éphésiens, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, avec l’aide de Dieu, pour y rester fidèles : « je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour; ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous ». (Eph. 4,1-5). Tous ceux qui, réunis ici, et qui célébrons aujourd’hui la fête de sainte Marie-Madeleine, que nous vivions ici en Terre Sainte ou pèlerins venus d’autres pays, ne peuvent garder cette expérience pour eux. Nous devons être à notre tour des messagers, tout comme sainte Marie-Madeleine, qui a proclamé la Résurrection et répandu la Bonne Nouvelle dans un monde qui a soif d’union avec Dieu.

Permettez-nous, votre Grâce, de vous offrir cette croix comme une bénédiction à l’occasion de votre pèlerinage à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, chère Mère Élizabeth, et toutes les sœurs de votre communauté monastique, en cette fête bénie, et que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici aujourd’hui en pèlerinage et notre Terre Sainte bien aimée ».