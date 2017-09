Des milliers de jeunes unis dans la prière à Iași, en Roumanie

6000 jeunes participants à la Rencontre internationale de la jeunesse orthodoxe ont prié avec un grand nombre de hiérarques à Iași, sur le boulevard Ștefan cel Mare, où était célébrée la Sainte Liturgie sur une esplanade spéciale aménagée à cet effet. L’office, qui a eu lieu le 3 septembre 2017 était concélébré par le métropolite d’Arkalochori, Castelios et Vianis André, représentant le Patriarche œcuménique, le métropolite d’Irinopolis Dimitri (Patriarcat d’Alexandrie), le métropolite de Moldavie et de Bucovine Théophane, l’archevêque de Suceava et Rădăuți Pimène, l’archevêque de Roman et Bacău Romain, l’archevêque du Bas-Danube Cassien, le métropolite de Roussé Nahum (Patriarcat de Bulgarie), le métropolite de Akhalkalaki et Kumurdo Nicolas (Patriarcat de Géorgie), l’évêque Macaire du diocèse orthodoxe roumain d’Europe du Nord, l’évêque de Supraśl Grégoire (Église orthodoxe de Pologne), l’évêque Qais d’Erzurum et vicaire du Patriarche d’Antioche, l’évêque d’Amathus et vicaire de la métropole de Limassol Nicolas (Église orthodoxe de Chypre), l’évêque de Dorna Damascène, vicaire de l’archevêché de Suceava et Rădăuți, l’évêque Antoine d’Orhei, vicaire de l’archevêché de Chişinău, l’évêque de Crișana Émilien, vicaire de l’archevêché d’Arad. Dans le cadre de la Liturgie, le métropolite André a transmis à l’assistance le message de S.S. le patriarche œcuménique Bartholomée, adressé aux participants : « La rencontre festive des jeunes chrétiens orthodoxes organisée par l’Église orthodoxe roumaine représente un événement ecclésial important, d’autant plus que, comme cela a été mentionné dans le Message du saint et grand Concile, « L’Église orthodoxe s’adresse aux jeunes, qui sont à la recherche d’une vie complète en toute liberté, justice, création et amour. Elle les exhorte à se joindre consciemment à l’Église qui est la vérité et la vie. Pour venir en offrant au corps ecclésial leur vitalité, leurs soucis, leurs préoccupations et leurs attentes. Les jeunes ne sont pas seulement l’avenir de l’Église, mais aussi une force et une présence créative au niveau local et mondial ». Le même jour, la rencontre des jeunes orthodoxes du monde entier a continué avec une marche des jeunes sur les principales artères de Iași, jusqu’à la cathédrale métropolitaine. On peut visionner ici une vidéo de l’événement.

