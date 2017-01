Le 25 décembre 2016, l’avion Tupolev 154 du Ministère russe de la défense s’est écrasé dans la Mer Noire peu après avoir fait escale à Sotchi, dans son vol pour la Syrie. Les 92 personnes qui se trouvaient à bord, dont huit membres de l’équipage, 64 musiciens de l’ensemble Alexandrov qui allaient faire un concert pour les troupes russes, neuf reporters, deux fonctionnaires fédéraux et Élisabeth Glinka, directrice d’un Fonds de bienfaisance « Aide équitable », appelée affectueusement « doctoresse Liza ». Les funérailles des défunts ont été célébrées les samedi 14 et lundi 16 janvier en différents lieux de Moscou. Les obsèques du lieutenant général Valery Khalilov, directeur artistique de l’Ensemble Alexandrov ont été célébrées par le métropolite de Volokolamsk Hilarion (Alfeyev) le samedi 14 janvier en la cathédrale de la Théophanie à Moscou. Dans son homélie, le métropolite Hilarion a évoqué la mémoire du défunt : « Il n’a pas vécu longtemps selon les standards humains, mais ce fut une belle vie. La mort de Valéry Mikhaïlovitch a été tragique… mais pour Dieu, il n’y a rien d’accidentel – Il détermine le moment de la naissance de la personne et le moment de sa mort… Nous nous tenons devant le cercueil du défunt, mais nous ne sommes pas inconsolables, parce que nous savons qu’au-delà du seuil de la mort, c’est la vie éternelle qui attend l’homme. Et nous savons que Valery Mikhaïlovitch était un homme sincère et profondément croyant. Il savait et il croyait qu’après la mort, il rencontrerait le Seigneur ». La vie entière de Valéry Mikhaïlovitch était vouée à son pays, ayant été le chef de l’orchestre militaire russe et dirigé pendant de nombreuses années cet orchestre pendant les parades sur la Place Rouge. « La mémoire de Valéry Mikhaïlovitch demeurera à l’école de musique militaire, là où il reçut son diplôme, laquelle porte désormais son nom », a déclaré le métropolite. Le lundi 16 janvier, les obsèques de 47 autres victimes du crash ont été célébrées au cimetière mémorial fédéral, près de Moscou. Le même jour, en la cathédrale de la Dormition du monastère de Novodiévitchi, les funérailles d’Élisabeth Glinka, fondatrice du Fonds de bienfaisance « Aide équitable », ont été célébrées par le métropolite de Kroutitsa et Kolomna Juvénal. La « Doctoresse Liza », qui était très aimée en Russie et connue pour son action caritative envers les personnes sans domicile fixe à Moscou et autres personnes dans le besoin, ainsi que pour les victimes du conflit dans le Donbass, était dans l’avion pour apporter de l’aide humanitaire aux hôpitaux syriens. Que leurs mémoires soient éternelles !

Source