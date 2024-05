Le Service de sécurité ukrainien (SBU) a effectué une perquisition au domicile du métropolite Luc (Kovalenko) de Zaporojié et Melitopol et a annoncé au hiérarque qu’il était soupçonné d’incitation à la haine religieuse. Selon le SBU, lors de sa communication avec les fidèles et au cours des liturgies, l’administrateur du diocèse de Zaporojié de l’Église orthodoxe ukrainienne « a exprimé publiquement son attitude dédaigneuse envers les paroissiens d’autres confessions »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.