Ouverture de la Séance plénière de la Commission inter-conciliaire de l’Église orthodoxe russe

Le 23 janvier 2017, en la salle des Assemblées ecclésiales de la cathédrale du Christ Sauveur a été ouverte la session plénière de la Commission inter-conciliaire de l’Église orthodoxe russe, sous la présidence du patriarche de Moscou Cyrille. Celui-ci s’est adressé aux membres de la Commission inter-conciliaire par un discours d’ouverture et a annoncé l’ordre du jour suivant :

1. Discussion sur le rapport de S.S. le patriarche. Discussion sur l’opportunité de la restructuration de la commission inter-conciliaire. Examen des thèmes possibles à discuter dans les organes de travail de la Commission inter-conciliaire.

2. Discussion du projet « Règlement sur les monastères et les moines et moniales ». Rapporteur : le métropolite de Nijegorod et d’Arzamas Georges, président de la Commission pour les questions d’organisation de la vie des monastères et du monachisme.

3. Discussion du projet de document « Sur les aspects canoniques du mariage ecclésiastique ». Rapporteur : l’archiprêtre Alexandre Zadornov, secrétaire de la Commission pour les question de droit canon, et pro-recteur de l’Académie ecclésiastique de Moscou.

Avant la discussion des thèmes proposés, le patriarche et les participants à la séance plénière ont discuté une série de propositions au sujet du travail de la Commission inter-conciliaire.

La Commission inter-conciliaire est l’organe consultatif du Patriarcat de Moscou, qui est actif entre les Conciles locaux et les Assemblées épiscopales. Dans ses attributions entrent la préparation des décisions concernant les questions les plus importantes de la vie interne et l’activité externe de l’Église orthodoxe russe. Sont également de sa compétence les questions de théologie, d’administration ecclésiastique, de droit canon, des offices liturgiques, de l’action pastorale, de l’instruction religieuse, bienfaisance, des relations de l’Église et de la société, de l’Église et de l’État, de l’Église et des autres confessions et religions. L’ordre du jour de la Commission inter-conciliaire est fixé par le Concile local ou l’Assemblée des évêques, le Saint-Synode, le Patriarche de Moscou et de toute la Russie.

