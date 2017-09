Des panneaux avec des citations de la correspondance de la Famille impériale russe ont été installés à Moscou

Des panneaux avec des citations de la correspondance des saints martyrs de la Famille impériale russe ont été installés dans différents districts de Moscou. Dédiées à l’amour, au mariage et au bonheur familial, ces citations proviennent du journal personnel de l’impératrice Alexandra et de ses lettres à l’empereur Nicolas II. Cela fait partie d’un projet intitulé « Nicolas II et Alexandra Feodorovna. Paroles d’amour », émanant du Département synodal du Patriarcat de Moscou pour les relations de l’Église avec la société et les médias. Ce projet est destiné à affermir les valeurs familiales dans la société russe, et aussi à faire parvenir à la population une information véridique sur la vie de la Famille impériale martyre. Depuis plus de cent ans, la vie privée de la famille des derniers Romanov reste la cible de mythes et de spéculations. Or l’histoire réelle de la vie de leur couple, fondée sur la foi, l’amour et le respect mutuel peut servir d’exemple aux relations familiales pour nos contemporains. « Mes prières ardentes t’accompagnent jour et nuit. Que le Seigneur te garde, qu’Il te protège et te ramène en bonne santé à la maison. Je te bénis et je t’aime comme peu ont été ainsi aimés ». Ce n’est là qu’une des citations du projet dont les habitants peuvent prendre connaissance dans les rues de Moscou. On considère que le projet « Nicolas II et Alexandre Feodorovna. Paroles d’amour » deviendra avec le temps un exemple, et un moyen positif pour découvrir des pages quasiment oubliées de l’histoire russe.

