￼Le ministère de la Culture de l’Ukraine réunit des clercs de l’Église orthodoxe ukrainienne et de l’Église orthodoxe d’Ukraine

Un nouveau site a été créé par le Département synodal des œuvres caritatives de l’Église orthodoxe russe, destiné à soutenir les réfugiés en Russie et les civils restés dans les zones de combats. Le site réunit les informations au sujet de l’aide de l’Église aux personnes déplacées et aux civils restés dans les zones de conflits. Il donne la possibilité de savoir où et quelle aide il est possible de recevoir, et aussi comment la fournir. Le site présente des informations sur les sièges régionaux d’assistance, avec leurs numéros de téléphone, leurs adresses et leurs horaires. On peut y recevoir produits alimentaires et vêtements. Ces centres aident aussi à l’achat de billets, au paiement de traductions de documents et de certificats médicaux, et fournissent aide médicale, psychologique, sociale et spirituelle, ainsi qu’une assistance pour l’obtention d’un statut juridique. On peut également, par le site, s’inscrire comme bénévole. Sur le site est ouvert la collecte de fonds pour organiser l’aide aux réfugiés et aux victimes civiles. On peut également procéder à des règlements mensuels, ce qui permet d’aider de façon constante les gens en difficultés. Sur le site seront publiés régulièrement les rapports sur les fonds recueillis et leur attribution, sur l’aide humanitaire et spirituelle aux réfugiés. Depuis février 2022, l’Église orthodoxe russe organise l’aide aux réfugiés et aux civils dans la zone du conflit. En Russie, l’Église a collecté et distribué plus de 1900 tonnes d’aide humanitaire, dont 1200 tonnes ont été expédiées aux diocèses de Donetsk, Lougansk, Gorlovka, Severodonetsk, Kharkov, Chersonèse, Zaporojié et Berdiansk. Source

