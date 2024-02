140 associations orthodoxes grecques contre le projet de loi sur le mariage homosexuel

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

D’après le site Internet grec Vimaorthodoxias, plus de 100 associations chrétiennes orthodoxes de toute la Grèce se sont prononcées contre l’intention du gouvernement de légaliser le mariage et l’adoption homosexuels. Samedi dernier, 140 associations s’étaient unies « contre toute tentative d’assimiler légalement les relations homosexuelles aux relations hétérosexuelles et au mariage sous quelque prétexte que ce soit, appelant chacun à réagir par tous les moyens légaux pour que cela soit annulé »,