24 mars

Grand Carême. Avant-Fête de l’Annonciation. Saint Artémon, évêque de Séleucie en Pisidie (Ier-IIème s.) ; saint Artémon, évêque de Thessalonique ; saint Zacharie, moine de Scété (IVème s.) ; saint Jacques le Confesseur (VIII-IXème s.) ; saint Zacharie le jeûneur des Grottes de Kiev (XIIIème s.-XIVème s.) ; saints Étienne et Pierre, martyrs à Kazan (1552) ; saint Parthénios, patriarche de Constantinople, néo-martyr grec (1657) ; hiéromartyr Vadimir (Pankine), prêtre (1920).

SAINT ARTÉMON

Saint Artémon naquit dans une famille noble de la ville de Séleucie, en Pisidie. Lorsque, au cours de ses missions, le saint Apôtre Paul fit halte dans cette cité pour y prêcher la Bonne Nouvelle, Artémon s’attacha à lui de plein cœur et, négligeant toute attache et toute autre préoccupation, il décida de se joindre aux disciples de l’Apôtre. Comme Paul s’embarquait pour Chypre (Act 13, 4), il le suivit et endura avec lui de nombreux périls, en vue d’annoncer à tous les hommes le Salut. Quand l’Apôtre fut mis en prison, il fut enchaîné avec lui, et c’est avec joie qu’il souffrit avec lui persécutions et flagellations, complétant en son corps ce qui manquait à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ (Col 1, 24).

Quand il eut atteint la pleine stature de la plénitude du Christ, il fut désigné par l’Apôtre comme évêque de sa patrie, Séleucie. Le bienheureux Artémon fut dès lors le protecteur des veuves, le père des orphelins, le havre de salut pour tous ceux qui étaient en péril, le médecin des âmes et des corps, le toit des sans-abri, se faisant tout pour tous, à l’exemple de son maître, saint Paul (1 Cor 9, 22). Il prenait un soin particulier pour l’éducation de son clergé, et célébrait chaque jour la Divine Liturgie devant son troupeau spirituel rassemblé. Il avait en effet convaincu ses fidèles que les fêtes elles-mêmes sont sans joie pour ceux qui ne se soucient pas de leur âme ; mais pour les amis de la vertu, il est normal que chaque jour devienne une fête et comme un dimanche ininterrompu.

Ayant ainsi orné son Église de ses vertus et de ses enseignements apostoliques, saint Artémon remit son âme au Seigneur dans un âge très avancé, recevant pour récompense de ses labeurs les biens éternels et le Royaume des cieux, préparés par Dieu pour ses saints depuis la création du monde.

Tropaire de l’avant-fête de l’Annonciation, ton 8

Tu es le commencement de notre salut à nous tous les terrestres, ô Vierge Mère de Dieu, car le ministre de Dieu – le grand taxiarque Gabriel – fut envoyé du ciel afin de se présenter devant toi et il t’apporta l’annonce pleine de grâce. Aussi, tous, nous t’acclamons : réjouis-toi, épouse inépousée!

Kondakion de l’avant-fête de l’Annonciation, ton 4

Par la venue du saint Esprit, / c’est le Fils consubstantiel au Père et partageant sa royauté / qu’à la voix de l’Ange tu conçus, / pure Génitrice de Dieu, / pour qu’Adam fût rappelé au Paradis.

Lectures de l’Ancien Testament

Isaïe XXV, 1-9

Seigneur Dieu, je Te glorifierai, je louerai Ton nom, parce que Tu as fait des choses merveilleuses, selon Ton conseil antique, fondé sur la vérité. Qu’il en soit ainsi. Tu as réduit des villes en des monceaux de ruines, des villes fortes, dont les fondations ne devaient point faillir ; la ville des impies ne sera point réédifiée dans l’avenir. C’est pourquoi un peuple pauvre Te bénira, et les villes des hommes Te béniront. Car Tu es le protecteur de toute humble cité, Tu es l’abri du pauvre en son indigence; Tu les sauveras des méchants, Toi, abri de ceux qui ont soif, Toi, rafraîchissement des opprimes. Nous étions défaillants dans Sion, comme des hommes consumés par la soif, à cause des impies auxquels Tu nous as livrés. Et le Seigneur Dieu des armées préparera un festin pour tous les gentils; sur cette montagne ils boiront la joie, en buvant le vin, ils se parfumeront de myrrhe. Sur cette montagne, ils seront livrés à la transmission [de la doctrine]. Donnez toutes ces choses aux gentils ; car sur les gentils repose le conseil de Dieu. La mort, ayant prévalu, dévorera les hommes, et de nouveau le Seigneur séchera les larmes de tous les visages; Il effacera sur toute la terre l’opprobre de son peuple; car la bouche du Seigneur a parlé. Et en ce jour on dira : Voici notre Dieu, en qui nous espérons, Il nous sauvera. Voici le Seigneur, c’est Lui que nous attendions; et nous avons tressailli d’allégresse, et nous nous réjouirons en Celui qui est notre salut.

Genèse IX, 8-17

Et Dieu parla à Noé et à ses fils, disant : Je rétablis mon alliance avec vous, avec votre postérité, Avec toute âme vivante, oiseaux et bestiaux, et avec toutes les bêtes fauves de la terre qui sont sorties de l’arche avec vous. J’établirai mon alliance en votre faveur ; la chair ne périra pas de nouveau par le déluge, et il n’y aura plus de déluge qui détruise la terre. Et le Seigneur Dieu dit à Noé : Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous et toute âme vivante, pour toutes les races futures : Je place mon arc dans la nue, et il sera le signe de mon alliance avec la terre. Lorsque Je rassemblerai les nuées sur la terre, l’arc paraîtra dans la nue. Et Je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec toute âme vivante et toute chair, et il n’y aura plus de déluge qui détruise toute chair. Mon arc sera dans la nue ; et à sa vue je me souviendrai de l’alliance éternelle entre moi et la terre, et toute âme vivante et toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l’alliance que j’ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre.

Proverbes XII, 8-22

On loue la bouche d’un homme intelligent ; les esprits vains sont moqués. Mieux vaut être obscur et utile à soi-même, que se glorifier en manquant de pain. Le juste est compatissant, même pour la vie de ses bestiaux ; les entrailles des impies sont sans pitié. Qui travaille à sa terre se rassasiera de pain ; mais ceux qui poursuivent des vanités sont dépourvus d’intelligence. Celui qui se plaît aux assemblées des buveurs léguera la honte à sa maison. Les désirs des impies sont mauvais ; les racines des hommes pieux sont indestructibles. Par le péché même de ses lèvres, le pécheur tombe en des filets ; le juste y échappe, et celui dont l’œil est bon excite l’indulgence ; celui qui se dispute aux portes irrite les âmes. L’âme de l’homme sera remplie de biens provenant de sa bouche, et ses lèvres recevront leur récompense. Les voies des insensés sont droites à leurs yeux ; le sage écoute les conseils. L’insensé à l’instant même montre sa colère ; l’homme habile renferme en lui-même l’outrage qu’il a reçu. Le juste déclare la pleine vérité ; le témoin des méchants est trompeur. Il en est dont les paroles blessent comme des glaives ; la langue des sages guérit. Des lèvres véridiques n’ont point de détours sans leur témoignage ; le témoin précipité a une langue inique. La fraude est dans le cœur de celui qui machine le mal ; ceux qui veulent la paix seront dans la joie. Rien d’injuste ne plaira au juste ; les impies sont remplis de mal. Les lèvres trompeuses sont en abomination au Seigneur ; Il agrée l’homme de bonne foi.

Genèse XXVIII, 10-17 (avant-fête)

Jacob quitta le Puits du Serment et partit pour Haran. Il s’avança jusqu’en un lieu où il passa la nuit, car le soleil s’était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et dormit en ce lieu. Il eut un songe: voici qu’une échelle était fixée en terre et son sommet arrivait jusqu’au ciel, et les Anges de Dieu y montaient et descendaient. Sur elle s’appuya le Seigneur, qui lui dit: Je suis le Dieu d’Abraham ton père et le Dieu d’Isaac; ne crains pas! La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne ainsi qu’à ta postérité. Ta descendance sera comme les grains de poussière dans le sol, elle s’étendra sur l’occident et l’orient, le nord et le midi, et toutes les nations de la terre seront bénies à cause de toi et de ta postérité. Voici que je suis avec toi pour te garder partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays; car je ne t’abandonnerai pas que je n’aie accompli ce que je t’ai promis! Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit: Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas! Saisi de crainte, il ajouta: Que ce lieu est redoutable! C’est bien ici la maison de Dieu, c’est ici la porte du ciel!

Ezéchiel XLIII ,27 – XLIV,4 (avant-fête)

Ainsi parle le Seigneur: Le huitième jour et dorénavant, les prêtres offriront sur l’autel vos holocaustes et vos sacrifices de paix; et je vous serai favorable, dit le Seigneur. Puis il me ramena du côté de la porte extérieure du sanctuaire qui regardait vers l’orient: elle était fermée. Le Seigneur me dit: Fils d’homme, cette porte restera fermée, on ne l’ouvrira pas, et personne n’y passera; car le Seigneur Dieu d’Israël entrera par cette porte, et elle sera fermée. C’est là que le Prince s’assoira pour prendre son repas en présence du Seigneur. Il entrera par le vestibule du porche et sortira par le même chemin. Il me conduisit ensuite par le porche septentrional, devant le temple; je regardai, et voici qu’était rempli de sa gloire le temple du Seigneur.

Proverbes IX, 1-11 (avant-fête)

La Sagesse a bâti sa maison, elle l’a établie sur sept colonnes, elle a immolé ses victimes, elle a mêlé son vin et préparé sa table. Elle a envoyé ses serviteurs crier sur les hauteurs de la cité: «Que le simple passe par ici!» Aux insensés elle dit: « Venez manger de mon pain et boire du vin que j’ai mélangé. Quittez la sottise et vous vivrez, marchez droit dans la voie de l’intelligence!» Qui reprend le moqueur s’en fait un ennemi, qui censure un méchant s’attire des affronts. Ne reprends pas les méchants, de peur qu’ils ne te haïssent; reprends le sage, et il t’en aimera. Donne au sage l’occasion, il deviendra plus sage; instruis le juste, il augmentera son savoir. Principe de sagesse, la crainte du Seigneur; et la science des saints, voilà l’intelligence; à bonne conscience la connaissance de la Loi: de cette façon tu vivras longtemps, et des années de vie te seront ajoutées.