Le nombre des lieux de cultes dépendant de l’Église orthodoxe d’Ukraine, dont le primat est le métropolite de Kiev Onuphre, a augmenté de 246 par rapport à l’an passé. C’est ce qui ressort du rapport du chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Borispol et de Brovary Alexandre, présenté lors de la session du Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine le 6 décembre. Selon les chiffres publiés, l’Église orthodoxe d’Ukraine dispose de 53 diocèses, 12.338 paroisses et 254 monastères. En outre, elle compte 99 hiérarques (53 diocésains, 39 vicaires et 7 en retraite), 12.411 prêtres et diacres, 4.609 moines et moniales. Les établissements d’enseignement théologique sont au nombre 17, avec 1372 étudiants dans les instituts supérieurs.

Source (dont photographie)