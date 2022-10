2e bande-annonce du documentaire « Mère Marie Skobtsov : l’amour incarné » – mardi 1er novembre à 9h30 sur France 2

La renommée de Mère Marie Skobtsov (1891-1945), sainte de notre époque, canonisée par l’Église orthodoxe en 2004, a dépassé depuis longtemps les frontières confessionnelles et religieuses. Figure marquante de l’émigration russe de Paris d’entre les Deux Guerres : poétesse, artiste, révolutionnaire, moniale orthodoxe, ensuite résistante, prisonnière du camp de concentration de camp de concentration de Ravensbrück et morte en martyr en 1945, attirera des hommages venant de différents horizons. Les autorités soviétiques sortiront en 1982 un film sur les dernières années de sa vie, le Mémorial Yad Vashem lui décernera en 1985 le titre de « Juste parmi les nations », le Mouvement catholique ouvrier donnera son nom à une de ses maisons à Calais et la ville de Paris donnera en 2016 son nom à une rue à Paris.

Sa vie riche et inspirant et son caractère fort qui a fait ébranler les murs enfermant et étouffant de la société russe d’avant la Révolution bolchévique, l’insensibilité de la société moderne devant la souffrance sociale des réfugiés russes, le formalisme et le cléricalisme de l’Église orthodoxe et la barbarie nazie sont présentés à travers un film documentaire, réalisé par Alexey Vozniuk et produit par le père Jivko Panev, qui fera découvrir non seulement aux orthodoxes, mais aussi à tous les spectateurs de France 2 la personne de sainte Marie Skobtsov.

Mardi 1er novembre de 9 h 30 à 10 h 30 en direct et accessible ensuite, durant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay !

À savoir : il faut désormais s’inscrire sur le site de France.Tv pour visionner l’émission. L’inscription est gratuite ! Depuis l’étranger, en cas de problème vous pouvez mettre le code postal d’une ville française, par exemple Paris : 75001.